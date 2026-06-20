Türk Halk Müziği sanatçısı Yücel Paşmakçı'dan acı haber!
Türk Halk Müziği sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı, 91 yaşında hayatını kaybetti.
- Bedia Akartürk, Yücel Paşmakçı'yı Türk Halk Müziği'nin çok kıymetlisi, şefi ve hocası olarak tanımlayarak derin üzüntüsünü dile getirdi.
- Akartürk, Paşmakçı ile yıllarca birlikte çalıştıklarını, türküler derleyip düzenlediklerini ve albümler kaydettiklerini belirtti.
- Paşmakçı'nın her yayını izleyip sonrası aradığını ifade eden Akartürk, kendisine Allah'tan rahmet diledi.
- Cenaze töreni 22 Haziran Pazartesi günü saat 13.30'da İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Mustafa Kemal Amfisi'nde yapılacak.
- Cenaze namazı Şakirin Camisi'nde ikindi ezanını müteakip kılınacak ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
- Yücel Paşmakçı, 24 Ağustos 1935'te İstanbul'da doğdu ve küçük yaşlarda bağlama çalmaya başladı.
- 1954'te İstanbul Radyosu'nun stajyer saz sanatçılığı sınavını kazanarak Yurttan Sesler Korosu'na katıldı.
- İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği İcra Heyeti'nde görev aldı ve uzun yıllar İstanbul Radyosu Yurttan Sesler Topluluğu'nun şefliğini yaptı.
- TRT İstanbul ve Ankara radyolarında halk müziği programları yönetti.
- 1975'te kurulan İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın kurucu yönetim kurulu üyeleri arasında yer aldı.
- TRT'de Türk Halk Müziği ve Oyunları Müdürü olarak görev yaptı ve çok sayıda türkü derlemesiyle repertuvarı zenginleştirdi.
Yücel Paşmakçı'nın vefat haberini sanatçı Bedia Akartürk, sosyal medya hesabından duyurdu.
Akartürk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Türk Halk Müziğimizin çok kıymetlisi, şefimiz, hocamız Yücel Paşmakçı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Yıllarca birlikte çok çalışmalar yaptık, çok türküler derledik, düzenledik, çok albümler kaydettik. Çıktığım her yayını izler, yayın sonrası mutlaka arardı. Çok üzgünüm... Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza baş sağlığı ve sabır diliyorum."
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
Paşmakçı için 22 Haziran Pazartesi günü saat 13.30'da İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Mustafa Kemal Amfisi'nde tören düzenlenecek. Daha sonra Şakirin Camisi'nde ikindi ezanını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.
YÜCEL PAŞMAKÇI KİMDİR?
Yücel Paşmakçı, 24 Ağustos 1935'te İstanbul'un Kadıköy ilçesinde doğdu. Küçük yaşlarda bağlama çalmaya başlayan Paşmakçı, 1954'te İstanbul Radyosunun açtığı stajyer saz sanatçılığı sınavını kazanarak Yurttan Sesler Korosu'na katıldı.
İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği İcra Heyeti'nde görev alan sanatçı, uzun yıllar İstanbul Radyosu Yurttan Sesler Topluluğu'nun şefliğini yaptı.
TRT İstanbul ve Ankara radyolarında çeşitli halk müziği programlarını yöneten Paşmakçı, 1975'te kurulan İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarının kurucu yönetim kurulu üyeleri arasında yer aldı.
TRT'de Türk Halk Müziği ve Oyunları Müdürü olarak da görev yapan sanatçı, çok sayıda türkü derlemesi yaparak Türk Halk Müziği repertuvarının zenginleşmesine katkı sundu.