Yücel Paşmakçı'nın vefat haberini sanatçı Bedia Akartürk, sosyal medya hesabından duyurdu.

Akartürk paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türk Halk Müziğimizin çok kıymetlisi, şefimiz, hocamız Yücel Paşmakçı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Yıllarca birlikte çok çalışmalar yaptık, çok türküler derledik, düzenledik, çok albümler kaydettik. Çıktığım her yayını izler, yayın sonrası mutlaka arardı. Çok üzgünüm... Kıymetli hocamıza Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza baş sağlığı ve sabır diliyorum."