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Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sırasında 'dur' ihtarına uymayarak kontrol noktasından hızla uzaklaşan F.M. isimli sürücü, kendisine oldukça ağır bir faturaya mal olan kural dışı bir harekete imza attı. Ekiplerin başarılı takibi sonucunda kısa sürede araç plakası ve kimliği tespit edilen kural tanımaz sürücüye tam 200 bin lira tutarında idari para cezası kesilirken; uygulanan bu dudak uçuklatıcı ceza miktarının, sürücünün kullandığı ve piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan otomobilin tam iki katına denk gelmesi duyanları hayrete düşürdü.

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