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Artvin'in Hopa ilçesinde bir iş yerine girerek masa üzerindeki çantayı soğukkanlılıkla kendi sırt çantasına koyup kaçan şüphelinin o rahat tavırları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Durumun fark edilmesi üzerine harekete geçen polis ekiplerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesiyle ilçe dışından geldiği tespit edilen kurnaz zanlı kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, ele geçirilen çanta ise sahibine teslim edildi.

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