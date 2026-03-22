İstanbul’un Avcılar ilçesinde bir taksi sürücüsünü trafikte ısrarla takip ederek önünü kesen ve araçtan inerek tehditler savuran M.E.T. isimli şahıs, emniyetin sanal devriye ekipleri tarafından yakalandı. Sosyal medyada hızla yayılan ve infial yaratan görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan inceleme sonucunda, şüphelinin kimliği ve kullandığı araç kısa sürede tespit edildi. Trafikte saldırı amacıyla takipte bulunmak, araçtan inerek trafiği tehlikeye atmak ve saygısızca araç kullanmak suçlarından şahsa toplam 180 bin TL idari para cezası kesildi. Uygulanan rekor cezanın yanı sıra saldırganın ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, olayda kullanılan araç da 60 gün boyunca trafikten men edilerek otoparka çekildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakkında adli süreç başlatılan şüpheli, Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

