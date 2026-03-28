Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Yukarıbozkuyu köyünde ikamet eden 94 yaşındaki İsmail Örtlek, evinin bahçesinde yürüdüğü sırada dengesini kaybederek su kuyusuna düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine hızlıca AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuyu içerisinde mahsur kalan yaşlı vatandaşın güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için ekipler tarafından teknik ekipman desteğiyle titiz bir çalışma yürütüldü. İtfaiye ve AFAD personelinin yaklaşık bir saat süren koordineli müdahalesi sonucunda İsmail Örtlek, düştüğü derin kuyudan sağ olarak çıkarıldı. Kurtarma operasyonunun ardından olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 94 yaşındaki vatandaş, sağlık kontrollerinin detaylı yapılması amacıyla Kadirli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastaneden alınan bilgilere göre genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Örtlek'in kurtarılma operasyonu başarıyla tamamlanırken, jandarma ekipleri olayla ilgili resmi inceleme başlattı.

