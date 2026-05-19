İstanbul Küçükçekmece'de sağanak yağış öncesi çıkan şiddetli rüzgarın etkisiyle bir binadan kopan su borusu, o esnada caddede bebek arabasıyla bekleyen bir vatandaşın kafasına düşerek parçalandı. Şans eseri borunun dik isabet etmemesiyle muhtemel bir facianın eşiğinden dönülürken, aldığı darbeyle neye uğradığını şaşıran adamın bebeğiyle birlikte panikle olay yerinden uzaklaştığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

