Kaydet

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, önce bir bahçe duvarına ardından da bir eve çarparak ancak durabildi. Çevrede büyük paniğe yol açan kazada yaralanarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 61 yaşındaki sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası