Kaydet

Bingöl merkezde son günlerde etkisini artıran sağanak yağışlar, özellikle kırsal bölgelerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Merkeze bağlı Yelesen köyü grup yolu üzerinde aşırı yağışların tetiklediği toprak kayması sonucu yolun bir bölümünde ciddi bir çökme meydana geldi. Heyelanla birlikte asfaltın bir kısmının koparak aşağı sürüklendiği bölgede, trafik akışı tamamen durdu ve köye ulaşım kesildi. Olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen jandarma ve karayolları ekipleri, yeni bir toprak kayması riskine karşı geniş güvenlik önlemleri alarak yolu şeritlerle trafiğe kapattı. İl Özel İdaresi'ne bağlı iş makinelerinin yolun yeniden güvenli bir şekilde ulaşıma açılması ve çöken kısmın onarılması için başlattığı yoğun çalışmalar aralıksız sürüyor. Yetkililer, bölgedeki yağışlı havanın devam etme ihtimaline karşı sürücüleri ve köy sakinlerini alternatif güzergahları kullanmaları ve dik yamaçlarda dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bölgedeki hasarın boyutu ve ekiplerin çalışma anları drone kameraları tarafından da anbean kaydedildi.

