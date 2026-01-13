Kaydet

Düzce’de yaşayan ve Cumhuriyet tarihinin önemli bir bölümüne tanıklık eden 100 yaşındaki Necati Yılmaz, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek hayatının en özel günlerinden birini yaşadı. Bugüne kadar Cemal Gürsel, Süleyman Demirel, Turgut Özal, Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan gibi pek çok liderin dönemini gören Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği bu görüşmeyi en unutulmaz hatırası olarak tanımladı. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı'nın elini öptüğünü, kendisinin de onun alnını öptüğünü anlatan Yılmaz, Erdoğan için manevi torunum ifadesini kullanarak duygularını dile getirdi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve Milletvekili Ayşe Keşir’in destekleriyle gerçekleşen buluşmada kendisine hediye edilen bastonu hayatının sonuna kadar saklayacağını belirten asırlık çınar, görüşmenin detaylarını ve siyasi geçmişe dair anılarını paylaştı.

