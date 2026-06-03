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Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda, kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir çekiciye bağlı yakıt tankerinin içine gizlenmiş halde 30 düzensiz göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığını organize ettiği gerekçesiyle operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yakalanan göçmenlerin sınır dışı edilmesi için Bitlis İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından gerekli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

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