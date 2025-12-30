Kaydet

Bitlis genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi, günlük yaşamı ve ulaşımı durma noktasına getirdi. İl Özel İdaresi tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 181 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların yeniden açılması için 92 personel ve 70'in üzerinde iş makinesiyle 24 saat esasına göre yoğun bir çalışma yürütüldüğü bildirildi. Bitlis Valiliği ise devam eden kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm okulların iki gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Şehir merkezinde belediye ekipleri, ana arterlerde ise kara yolları birimleri kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürürken, yetkililer vatandaşları tipi ve don olaylarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

