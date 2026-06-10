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Bolu'nun Sağlık Mahallesi'nde pantolon paçası yaptırmak için gittiği terzide, yapılan işlem için istenen 250 liralık ücreti fazla bularak 100 lira vermek isteyen bir kadın, duruma itiraz eden terzinin kızını darbetti. Ürününü kasanın arkasından zorla almaya çalışırken kendisine engel olmak isteyen genç kızı iterek tokatlayan kadının o anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken; dükkan sahibi olay sonrası karakola giderek saldırgan müşteriden şikayetçi oldu.

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