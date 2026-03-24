İzmir’in Buca ilçesinde dün bir yolcu minibüsünde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir genç kız seyahat halindeyken başka bir yolcu tarafından taciz edildi. Yaşadığı durum karşısında soğukkanlılığını koruyarak delil toplamak amacıyla cep telefonu kamerasını açan genç kız, şüpheliyi gizlice kayda almaya başladı. Taciz iddiasının minibüs içerisinde duyulması üzerine duruma sessiz kalmayan minibüs şoförü, aracını durdurarak şüpheli şahsın derhal inmesini istedi. Araçtan indirilmesine öfkelenen şüpheli yolcu, küfürler savurarak cebinden çıkardığı bıçakla şoförü dışarıya, kavgaya davet etti. Gerginliğin bir anda tırmanmasıyla minibüs şoförünün de kendi bıçağını çekerek araçtan inmesi sonucu sokak ortasında adeta bir düello yaşandı. Çevredeki vatandaşların büyük çabasıyla büyümeden önlenen ve şüphelinin olay yerinden hızla uzaklaşmasıyla son bulan o dehşet anları, tacize uğradığını öne süren genç kızın kamerasına saniye saniye yansıdı. Emniyet birimlerinin, görüntülerde net bir şekilde görülen şüphelinin yakalanması ve olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için başlattığı çalışma sürüyor.

