İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, dürüstlük sınavından sınıfta kalan bir şüphelinin market alışverişi pahalıya patladı. Edinilen bilgilere göre, bir şirkette çalışan Ş.B., iş yerinin kendisine verdiği iki adet büyük zincir markete ait hediye kartını iş pantolonunun cebinden düşürerek kaybetti. Bir süre sonra kartlarının bakiyesinin azaldığını ve harcama yapıldığını fark eden mağdur, vakit kaybetmeden kartlarını iptal ettirip Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu. Devriye Ekipleri Büro Amirliği ekiplerinin marketlerdeki güvenlik kameralarını saniye saniye incelemesiyle, kartları bulan ve hiçbir şey olmamış gibi reyonlar arasında alışveriş yapan şüphelinin kimliği tespit edildi. Kısa sürede yakalanan şahsın, başkasına ait kartlarla yaptığı harcamalar kayıt altına alındı. Yaşadığı olay sonrası maddi zararı karşılansa da adaletin yerini bulmasını isteyen Ş.B., "kendi kartı gibi kullanmış" diyerek şüpheliden şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, olay toplu taşıma ve kamusal alanlarda bulunan eşyaların sahiplenilmesinin hukuki sonuçlarını bir kez daha hatırlattı.

