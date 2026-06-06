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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Teleferik hattında sefer yapan bir minibüste, bir yolcunun yol ücretini 5 TL eksik ödemesi üzerine şoför ve yolcu arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şoförün eksik ücretle yolculuk yapılamayacağı yönündeki uyarısına yolcunun sert tepki vermesiyle bir anda gerilen ortamda, birbirinin üzerine yürüyen tarafları araya giren diğer yolcular güçlükle sakinleştirirken; olay yerine intikal eden polis ekipleri şahısların ifadelerine başvurdu.

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