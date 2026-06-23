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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yer alan Vişne Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 63 yaşındaki Vildan Y.'ye kamyonetin şiddetle çarptığı korku dolu anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan talihsiz kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınırken; olayın hemen ardından polis ekiplerince gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Yasin G., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yoğun bakımda tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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