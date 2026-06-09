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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı üzerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev alan otomobil, kısa sürede adeta alev topuna dönüştü. Çevredeki vatandaşların yangın tüpleriyle yaptığı ilk müdahalenin ardından olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülen feci yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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