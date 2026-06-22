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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kimliği belirsiz bir araçtan cadde üzerine dökülen mazotun yolu adeta buz pistine çevirmesi sonucu peş peşe talihsiz kazalar meydana geldi. Kayganlaşan zemin nedeniyle kontrolü kaybederek devrilen iki farklı motosiklette bulunan toplam üç kişinin yaralanarak hastanelik olduğu korkutucu anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken; polis ekipleri kazalara sebebiyet veren olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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