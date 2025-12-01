Kaydet

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan bir bobinaj dükkanında gece saatlerinde hırsızlık olayı meydana geldi. Çalıntı olduğu belirlenen kapalı kasa bir panelvan ile iş yerine gelen şüpheliler, kapıları kırarak içeride bulunan dinamo, dalgıç pompası kabloları ve bakır malzemeleri araca yükledi. Sabah iş yerine geldiğinde kapıların kırık olduğunu fark eden iş yeri sahibi Orhun Özbek'in ihbarı üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı. Yaklaşık 350 bin liralık malzemenin çalındığı ve hırsızların malzemeleri araca yükleyip kaçtığı o anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, jandarma ekipleri olayda kullanılan çalıntı aracı ele geçirdi ancak firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Editör:ERKUT ÇALIKOGLU

Haberle İlgili Daha Fazlası