Malatya kent merkezinde Büyükşehir Belediyesi hizmet binası yanındaki geçici konteyner çarşıda, görenlerin yüzünde tebessüm bırakan anlamlı bir buluşma yaşandı. Bölgede esnaflık yapan Soner Aksüt’ün dükkanına gelen down sendromlu bir genç, beğendiği kazağı almak istediğini dile getirdi. Gencin bu saf ve samimi talebine kayıtsız kalmayan Aksüt, kazağı kendisine hediye ederek büyük bir sürpriz yaptı. Hediyesiyle tarifsiz bir mutluluk yaşayan gencin, esnafa sıkı sıkı sarılarak teşekkür ettiği o sıcak anlar kameralara anbean yansıdı. 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya halkı olarak çok zorlu bir süreçten geçtiklerini hatırlatan esnaf Soner Aksüt, o günlerdeki dayanışma ruhunu unutmadıklarını ve imkanları yettiğince özellikle özel durumlu bireylere el uzatmaya devam edeceklerini ifade etti.

