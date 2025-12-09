Kaydet

Çorum'un Osmancık ilçesi Çorum Caddesi'nde gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs caddede yürürken dükkanların önünde bulunan malzemeleri bilinmeyen bir nedenle tek tek alarak yolun ortasına fırlattı. Hızını alamayan şahıs bir marketin camını da kırarak bölgeden uzaklaştı. Sabah iş yerlerine geldiklerinde gördükleri manzara karşısında şoke olan esnaf güvenlik kamerası görüntülerini izleyince durumu polise bildirdi ve şahıstan şikayetçi oldu. Polis ekipleri iş yerlerine ve eşyalara zarar veren şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlatırken yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası