Elazığ Belediyesi Zabıta ekiplerinin özellikle Cuma namazı öncesi cami önlerinde ve kalabalık caddelerde duygu sömürüsü yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda akılalmaz bir olay yaşandı. Yakalanarak Zabıta Müdürlüğü binasına götürülen bir dilenci, üzerindeki hasılatın alınacağını anlayınca bekleme salonunda "bu kadarına da pes" dedirten bir yönteme başvurdu. Oturduğu bankın metal profilindeki boşluğu fark eden şahıs, kaşla göz arasında paraları demir ayağın içine tıkıştırdı. Ancak dilencinin tedirgin hallerinden ve sürekli oturduğu yerle oynamasından şüphelenen ekipler, bankın ayağını söküp kontrol edince zulalanan paralarla karşılaştı; o anlar görevlileri bile hayrete düşürdü.

