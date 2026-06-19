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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde gece saatlerinde bir iş yerine giren küçük yaştaki iki çocuğun, dükkandan araç lastiği ve kriko çaldığı o anlar iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çaldıkları malzemelerle birlikte olay yerinden ayrılarak kayıplara karışan çocuk yaştaki zanlıların kimliklerinin tespiti ve yakalanması amacıyla polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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