Kaydet

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde doğal gaz kokusunun ardından çıkan ve film sahnesini andıran yangın saniye saniye kameraya yansırken, aynı bölgedeki bir başka binada yaşanan gaz kaçağı da vatandaşları korkuttu. Körfez Mahallesi'nde bulunan güzellik merkezinin doğal gaz servis kutusundan çıkan yangında camlar patlayıp çalışanlar panik içinde kaçarken, yangından bir gün sonra yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Hisar İş Merkezi'nde de 3 ayrı noktada gaz kaçağı meydana geldi. İhbar üzerine binaya gelen İZGAZ ekipleri servis kutusunu mühürleyip gaz akışını keserek problemin kendilerinden kaynaklanmadığını ve iç tesisat sorununun özel bir firma aracılığıyla çözülmesi gerektiğini belirtti. Bina yöneticileri gaz kaçağının bir gün önceki patlamadan kaynaklandığını iddia edip maliyetlerin yüksekliğinden yakınırken, Kocaeli'de son günlerde sık sık yaşanan ve geçtiğimiz yıl Darıca'da patlamaya neden olan gaz kaçakları karşısında tedirgin olan vatandaşlar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın konuyla ilgilenmesi gerektiğini ifade etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası