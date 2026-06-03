ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle 2026-MEB Akademi Giriş Sınavı'nın (MEB-AGS) AGS ve ÖABT oturumlarının ertelendiğini duyurdu. Sınavın yeni tarihte uygulanacağı belirtildi. Peki, AGS 2026 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) tarihinde değişiklik yapıldı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2026-MEB Akademi Giriş Sınavı'na ilişkin tarih değişikliğini duyurdu. Ersoy, 12 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının, Ankara'da icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle ertelendiğini belirtti.

AGS sınav tarihi değişti! AGS ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

Açıklamaya göre, 2026-MEB AGS kapsamındaki AGS ve ÖABT oturumları 26 Temmuz 2026 Pazar günü uygulanacak. Ersoy, açıklamasında adaylara başarı dileklerini ileterek güncellenen sınav takviminin dikkate alınmasını istedi.

AGS 2026 ertelendi mi, ne zaman yapılacak? AGS sınav tarihi değişti!

SINAV MERKEZİ TERCİHLERİNİ GÜNCELLEYEBİLECEKLER

Sınav tarihinin değişmesi nedeniyle 8-20 Mayıs 2026 tarihlerinde 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2026-MEB-AGS), 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarına başvurusunu tamamlayan adaylar da istedikleri takdirde 03-04.06.2026 tarihlerinde (geç başvuru günlerinde ) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir.

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