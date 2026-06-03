Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı’nın son gününde Avrupa’ya açılan kara gümrük kapılarında binek araç ve yolcu girişlerinde tarihî rekorlar kırıldığını duyurdu. Aynı zamanda 3 Ağustos 2025’teki yolcu giriş sayısında da rekora ulaşıldı. İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli… İşte gümrük kapılarına giriş yapan araç sayıları…

Kurban Bayramı’ndaki 9 günlük tatili fırsat bilen çok sayıda kişi, bayramı memleketleri ve tatil beldelerinde geçirdi. Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı’nda gümrük kapılarından yapılan girişlere dair bilgi verdi.

30 MAYIS REKORU KIRILDI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı’nın son günü 30 Mayıs’ta Avrupa’ya açılan kara gümrük kapılarında binek araç ve yolcu girişlerinde tarihî rekorlar kırıldı.

Ticaret Bakanlığı duyurdu! Gümrük kapılarında 30 Mayısta rekor üstüne rekor

YOLCU SAYILARI AÇIKLANDI

Bakanlık İpsala Gümrük Kapısı'na 2 bin 926, Pazarkule Gümrük Kapısı'na bin 489, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'na bin 871 binek araç girişi sağlandığını açıkladı. Öte yandan Pazarkule'de de 4 bin 833 yolcu girişiyle yeni bir yolcu giriş rekoru kırıldı.

Ticaret Bakanlığı duyurdu! Gümrük kapılarında 30 Mayısta rekor üstüne rekor

BAYRAMDA DOLDU TAŞTI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

30 Mayıs 2026 tarihinde ulaşılan tarihi rekorlar ve gümrük müdürlüklerimize göre dağılımı aşağıda yer almaktadır:

İpsala Gümrük Müdürlüğü‘nde; 1 Temmuz 2023 tarihinde kaydedilen 2 bin 692 binek araç giriş rekoru aşılmış, 30 Mayıs 2026 tarihinde 2 bin 926 binek araç girişi ile yeni bir tarihi rekora ulaşılmıştır. Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğü‘nde; 1 Haziran 2023 tarihinde kaydedilen bin 831 binek araç giriş rekoru geride bırakılarak, 30 Mayıs 2026 tarihinde bin 871 binek araç girişi ile tarihi rekor tazelenmiştir.

Ticaret Bakanlığı duyurdu! Gümrük kapılarında 30 Mayısta rekor üstüne rekor

Pazarkule Gümrük Müdürlüğü‘nde; 3 Ağustos 2025 tarihinde kaydedilen bin 447 binek araç giriş rekoru, 30 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleşen bin 489 binek araç girişi ile aşılmıştır. Aynı şekilde, 3 Ağustos 2025 tarihinde 4 bin 690 olarak kaydedilen yolcu giriş rekoru da 30 Mayıs 2026 tarihinde 4 bin 833 yolcu girişi ile tarihi bir seviyeye ulaşmıştır.

Ticaret Bakanlığı duyurdu! Gümrük kapılarında 30 Mayısta rekor üstüne rekor

Gümrük Müdürlüğü Rekor Kırılan Tarih Eski Rekor (Binek Araç) Yeni Rekor (Binek Araç) Yeni Rekor (Toplam Yolcu) İpsala Gümrük Müdürlüğü 30 Mayıs 2026 2.692 2.926 - Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğü 30 Mayıs 2026 1.831 1.871 - Pazarkule Gümrük Müdürlüğü 30 Mayıs 2026 1.447 1.489 4.833 (3 Ağustos 2025 rekoruyla karşılaştırıldı)

Ticaret Bakanlığı duyurdu! Gümrük kapılarında 30 Mayısta rekor üstüne rekor

Bakanlık, gümrük kapılarındaki hizmet süreçlerini sürekli iyileştirmek, geçiş işlemlerini hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünün altını çizdi.

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