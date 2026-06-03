Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde, mayıs ayında etkili olan yağışların ardından dağlık bölgelerde doğal mantar çıkışı yaşandı. Doğal ortamda yetişen mantarların kilosunun 250 ile 300 lira arasında alıcı bulduğu öğrenilirken, uzmanlardan mantar zehirlenmelerine ilişkin uyarı geldi.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde yaşayan vatandaşlar, özellikle yağış sonrası oluşan uygun iklim şartlarıyla birlikte dağlara çıkarak mantar toplamaya başladı. Toplanan mantarlar hem evlerde tüketiliyor hem de hal ve pazarlarda satışa sunularak aile bütçesine katkı sağlıyor.

KİLOSU 300 LİRA

Söğütlü Mahallesi ve çevresindeki yaylalarda yetişen çaşır, palak, kuzugöbeği ve su mantarı gibi çeşitler, bölge halkının en çok tercih ettiği türler arasında yer alıyor. Doğal ortamda yetişen bu mantarların 250 ile 300 lira arasında alıcı bulduğu öğrenildi.

Sepetini kapan dağa koştu: Doğada kendiliğinden yetişiyor, kilosu 300 liradan alıcı buluyor!

"MANTARIN UZMANINA GÖSTERİLMESİ GEREK"

Söğütlü Mahallesi'nde çiftçilik yapan 35 yaşındaki Murtaza Kaya, yağışların ardından mantar toplamak için yaylalara çıktıklarını belirterek, "Mantar toplayan kardeşlerimize şöyle bir önerim var: Mutlaka uzmanına sorun, çünkü bazı mantarlar zehirli olabilir." dedi.

Sepetini kapan dağa koştu: Doğada kendiliğinden yetişiyor, kilosu 300 liradan alıcı buluyor!

UZMANLARDAN UYARI

Öte yandan uzmanlar, doğada kendiliğinden yetişen mantarların türlerinin karıştırılmaması gerektiğini, zehirli türlerin ciddi sağlık riskleri oluşturabileceğini belirterek, vatandaşların mutlaka bilinçli şekilde hareket etmeleri gerektiğini vurguluyor.

Sepetini kapan dağa koştu: Doğada kendiliğinden yetişiyor, kilosu 300 liradan alıcı buluyor!

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