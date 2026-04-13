Kaydet

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alana yerleştirilen fotokapan, boz ayıları görüntüledi. Doğasever Ömer Faruk Korkmaz, yaban hayatını gözlemlemek amacıyla ormanlık alana kurduğu fotokapanla çok sayıda hayvanı görüntülemeye devam ediyor. Daha önce çakal, kurt, vaşak gibi yaban hayvanları görüntüleyen Korkmaz, bu sefer de boz ayıları görüntüledi. Görüntülerde, yiyecek arayan bir boz ayının yanı sıra bölgeden geçen diğer ayıların da kaydedildiği görüldü.

