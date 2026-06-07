Apple’ın spor takibi uygulaması Apple Sports, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 90 yeni ülkeye açılarak toplamda 170 ülkede kullanılabilir hâle geldi.

ÖMER TEMÜR- Apple’ın spor müsabakalarını takip edebilmek maksadıyla 2024 yılında kullanıma sunduğu Apple Sports uygulaması aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 90 ülkeye daha açıldı.

Toplamda 170 ülkeye açılan Apple Sports uygulaması NBA, NHL, NCAA, Bundesliga, LaLiga, Liga MX, Premier League ve Apple’ın yayın haklarına sahip olduğu Amerikan futbol ligi olan MLS dâhil olmak üzere diğer birçok ligi destekliyor.

Dünya Kupası cepte: Apple Sports artık Türkiye’de

Uygulama, kullanıcılara çok sayıda büyük spor ligindeki skorları, takım istatistiklerini, bahis oranlarını ve daha fazlasını takip etme, ayrıca ana paneli özgürce özelleştirme imkânı sunuyor.

Yeni güncelleme ile artık 2026 Dünya Kupası’nın bütün maçları da uygulamadan takip edilebilecek. Kullanıcılar bir takımı takip ettiklerinde Canlı Etkinlikler kısmı aktif hâle geliyor ve iPhone ya da Apple Watch kilit ekranında ilgili takımın verileri görünüyor.

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