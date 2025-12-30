Kaydet

Trabzon'un Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi'nde 4 Aralık tarihinde yaşanan olayda, oturduğu sitenin önünde dolmuş bekleyen 42 yaşındaki N.E.E., kendisini fark etmeyen bir minibüsün çarpması sonucu aracın altında kalarak sürüklendi. Sürücü Y.S.'nin çarptığı kişiyi fark etmeyerek yoluna devam ettiği kazada, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan talihsiz kadın, hastanedeki uzun süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Sitenin güvenlik kamerası kayıtlarının detaylı bir şekilde incelenmesinin ardından olayla ilgili hukuki süreçte önemli bir gelişme yaşandı. İlk inceleme sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sürücü, görüntülerin yarattığı infial ve mağdurun şikayeti üzerine savcılık tarafından yeniden gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında, taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan elektronik kelepçe takılarak ev hapsi tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası