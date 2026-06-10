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Mersin'in Akdeniz ilçesinde trafikte art arda makas atarak hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye atan ehliyetsiz sürücü B.K., vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntüler sayesinde polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Trafiği birbirine katan duyarsız sürücüye "ehliyetsiz araç kullanmak" ve "makas atmak" suçlarından toplam 170 bin TL idari para cezası kesilirken, tehlike saçan otomobil 60 gün süreyle trafikten men edildi.

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