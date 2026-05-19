Elazığ'da acı olay! Ekmek almaya çıkan yaşlı adam otobüs durağında ölü bulundu
Elazığ'ın İcadiye Mahallesi'nde sabah erken saatlerde ekmek almak üzere evinden çıkan yaşlı bir adam, dinlenmek amacıyla oturduğu otobüs durağında vatandaşlar tarafından oturur vaziyette ölü bulundu. Şahsın uzun süre hareketsiz kalmasından şüphelenen çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirlerken, kesin ölüm nedeninin tespiti için cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
