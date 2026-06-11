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Elazığ'ın Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde, yoğun trafikte makas atarak ilerleyen ve hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan bir hafif ticari araç sürücüsü kameraya yakalandı. Trafiği adeta birbirine kattıktan sonra hızla gözden kaybolan kural tanımaz şahsın o tehlikeli yolculuğu, seyir halindeki başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

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