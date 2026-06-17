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İstanbul Esenyurt'ta gece saatlerinde motosikletli bir grup ile otomobil ve minibüste bulunan şahıslar arasında sokak ortasında yaşanan silahlı çatışmanın dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kurşunların çok sayıda araç ve iş yerine isabet ettiği olayda, motosikletlilerin sokağa girdiği esnada açılan ilk ateşe silahla karşılık vermesiyle tırmanan çatışmanın ardından şüpheliler hızla izlerini kaybettirirken; polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

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