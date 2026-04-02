İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, emniyet güçlerinin zehir tacirlerine ve yasa dışı silahlanmaya yönelik yürüttüğü titiz saha çalışmaları sonucunda, Orhangazi Mahallesi’ndeki bir adrese nefes kesen bir operasyon düzenlendi. Şüpheli şahısların saklandığı ihbarı üzerine 28 Mart 2026 tarihinde harekete geçen polis ekipleri, gerçekleştirdikleri teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen konuta baskın yaptı. Operasyon kapsamında S.D. (24), B.Ö. (22) ve M.A.Ö. (24) isimli üç şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan detaylı aramalarda; satışa hazır halde 2.5 kilogram eroin, 4 adet ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ticaretinde kullanılan çok sayıda hassas terazi ile birlikte saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen 1 adet el bombası ve 1 adet gaz bombası ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 29 Mart 2026 tarihinde adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.Ö. ve S.D. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bölgede güvenlik önlemlerini artıran polis ekiplerinin suç ve suçluyla mücadelesi kararlılıkla sürerken, ele geçirilen malzemeler emniyet müdürlüğünde sergilenerek kamuoyuyla paylaşıldı.

