Yabancıda 10+4 uygulaması Türklerin kıymetini artırırken, sarı lacivertliler hem eldeki yıldızlarını korumak hem de yeni takviyeler için iç pazara yöneldi

EMİN ULUÇ - Lejyoner bolluğu yaşayan Fenerbahçe, yabancı temizliği yaparken, yerli kalitesini artırmak için de düğmeye bastı. Son yıllarda Arda, Ferdi, Yusuf, Mert Hakan gibi ayrılıklarla yerli sayısında düşüş yaşayan sarı lacivertliler, İsmail Yüksek’e satış yasağı koydu. Mert Müldür’e yeni sözleşme imzalatmaya hazırlanan yönetim, Çağlar ve kiralıktan dönen İrfan Can Kahveci’yi de elde tutmayı planlıyor. Cengiz Ünder’le ilgili kararı ise yeni teknik heyet verecek. Yerli operasyonunun diğer ayağı ise alınacak isimler.

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F.Bahçe’nin listesinde ön plana çıkan üç isim yer alıyor. Başakşehir’in golcüsü Bertuğ Yıldırım (23), sarı lacivertli altyapıdan yetişme Göztepe’nin sağ açığı Arda Okan Kurtulan (23) ve transfer piyasasının gözdesi Alanyaspor’un stoperi Ümit Akdağ (22) için girişimler yapılıyor. Bunun dışında Avrupa’da top koşturan gurbetçi gençlerle ilgili kapsamlı bir araştırma da sürdürülüyor. Oyuncular F.Bahçe’nin teklifine sıcak bakıyor ancak tok satıcı rolündeki kulüplerin yüksek talepleri transferi yokuşa sürüyor.

Bertuğ el yakıyor Değişen kurallar yerli oyuncu piyasasında rakamlara tavan yaptırmış durumda. Piyasa değeri 7 milyon avro olan Bertuğ için Başakşehir 15 milyon bonservis istiyor.

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