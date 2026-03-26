İstanbul’un Esenyurt ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, dar bir sokakta karşı karşıya gelen iki kadın sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden büyük bir gerginlik yaşandı. İddiaya göre, ara sokaktan çıkmaya çalışan bir kadın sürücü, sokağa girmeye çalışan diğer sürücünün ters yönde olduğunu ve geri çıkması gerektiğini belirterek yol vermedi. Tarafların karşılıklı geri adım atmaması üzerine mahalledeki trafik akışı uzun süre tamamen kilitlendi. Tartışmanın büyümesiyle aracından inen öfkeli kadın, kendisini kışkırttığını iddia ettiği diğer sürücünün aracının yanına gelerek tepki göstermeye başladı. Çevredekilerin ve araçtan inen bir adamın araya girmesine rağmen sakinleşmeyen kadın, önce diğer araca vurmaya başladı, ardından da araçtan inmeye çalışan kadın sürücüye fiziksel saldırıda bulundu. Sokak ortasında yaşanan arbede ve kadınların birbirine girdiği o dehşet anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde mahalle sakinlerinin kavgayı ayırmak için gösterdiği yoğun çaba ve trafikte yaşanan kaos tüm çıplaklığıyla görülürken, olay polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.

