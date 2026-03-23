Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde 22 ve 23 Mart 2026 tarihlerinde meydana gelen iki ayrı otomobil hırsızlığı olayı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz takibiyle kısa sürede aydınlatıldı. Hırsızlık ihbarlarının ardından bölgedeki güvenlik kameralarını ve KGYS kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, çalınan araçlardan birinin çevre yolu üzerinden Ankara istikametine doğru ilerlediğini tespit etti. Şüphelilerin kaçış güzergahını kapatan ekipler, düzenledikleri operasyonla aracı güvenli bir noktada durdurmayı başardı. Araç içerisinde bulunan ve hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 3 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen çalıntı otomobiller, yapılan yasal işlemlerin ardından sahiplerine teslim edilerek mağduriyetleri giderildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 3 zanlının, hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte adli makamlara sevk edildiği ve olayla ilgili soruşturmanın geniş çaplı sürdürüldüğü öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası