Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü, akan trafikte yaptığı tehlikeli hareketlerle pes dedirtti. Motosikletinin önünü kaldırarak uzun süre tek teker üzerinde ilerleyen sürücü, arkasından gelen bir otomobilin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında akrobasi hareketleri yaparak ilerleyen ve trafik güvenliğini hiçe sayan sürücü, bir süre sonra gözden kayboldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine emniyet ekiplerinin sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattığı öğrenildi.

