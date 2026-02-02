Anadolu Ajansı • Kızıltepe
Mardin'de yangın çıkan evden acı haber: 2 kişi can verdi, 2 kişi ağır yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde yangın çıktı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
- Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesi kırsal Akyazı Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde inceleme yapıldı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İncelemede, Hamit K, Azize K, Hüseyin K. ve Ahmet K. yerde hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Hamit K. ve Azize K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
YARALILARIN DURUMU AĞIR
Hüseyin K. ile Ahmet K. ise ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
