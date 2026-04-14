Hindistan'ın kuzeyindeki Himachal Pradesh eyaletine bağlı Chamba bölgesindeki Bagheigadh-Changju yolu üzerinde bulunan devasa bir kaya parçasının saniyeler içinde aniden çöktüğü o anlar korku dolu dakikalara neden oldu. Parçalanarak uçurumdan düşen dev kaya parçasının düşüşü sırasında bölgede bulunanlar büyük bir tehlike atlatırken, yerel halkın dikkati muhtemel bir facianın önüne geçti. Bölge sakinlerinin kaya düşmesinden önce küçük taşların yuvarlanmaya başladığını fark ederek sürücüleri uyarması ve araçların zamanında durdurulması sayesinde yaşanan kısa süreli panikte herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası