Kaydet

Edirne-Havsa karayolu D-100 hattında, trafiğin en yoğun olduğu saatlerde ters yöne giren bir sürücü kilometrelerce ilerleyerek dehşet saçtı. Karşıdan gelen araçların korna ve selektörlü uyarılarına rağmen yoluna devam eden şahıs, polis ekiplerinin yol kesmesiyle durdurulabildi. Olası bir facianın şans eseri önlendiği olayda, sürücü hakkında adli işlem başlatılırken trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan rekor ceza uygulandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası