İstanbul’un Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi’nde meydana gelen şiddetli patlama, yan yana bulunan iki binanın yerle bir olmasına neden oldu. Göçük altında kalan toplam 9 kişiden 7’si ekiplerin yoğun çabasıyla kısa sürede kurtarılırken, içeride mahsur kalan diğer vatandaşlara ulaşmak için bölgede zamana karşı büyük bir yarış başlatıldı. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, enkazın altında bulunan 26 yaşındaki Faik Kesimoğlu’na cep telefonu aracılığıyla ulaşan bir yakını, genç adamı hayatta tutmak ve moralini yüksek tutmak için dakikalarca telkinlerde bulundu. Çevredeki vatandaşların ve kurtarma ekiplerinin büyük bir sessizlik ve dikkatle takip ettiği o anlarda, dışarıdaki yakınının Faik’e ekiplerin yerini tespit etmeye çalıştığını söyleyerek destek olduğu görüldü. Patlamanın kesin çıkış nedenine ilişkin incelemeler devam ederken, AFAD ve itfaiye ekiplerinin enkaz altındaki son kişilere ulaşmak için yürüttüğü titiz ve riskli çalışma bölgede aralıksız sürüyor.

