Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iki ayrı evin zemin katındaki PVC pencereleri zorlayarak yaklaşık 500 bin liralık hırsızlık yapan ve 29 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli, polis ekiplerinin film gibi takibi sonucu yakalandı. Olayları aydınlatmak için 85 güvenlik kamerası ve 950 aracı titizlikle inceleyen ekipler, 28 suç kaydı bulunan K.A. isimli şahsın hırsızlık olaylarında kırmızı renkli bir araç kullandığını ve İhsaniye Mahallesi'nde kız arkadaşının evinde saklandığını tespit etti. Hırsızlık anındaki rahat tavırları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan şüpheli, saklandığı sitede düzenlenen operasyonla gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

