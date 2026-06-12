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Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da, sürücüsünün fren yerine yanlışlıkla gaza basması sonucu kontrolden çıkan otomobil büyük bir paniğe yol açtı. Hızla kaldırıma çıkıp iki ağacı devirdikten sonra elektrik direklerinin arasından geçen ve ancak bir apartmanın duvarına çarparak durabilen aracın sürücüsü hafif şekilde yaralanırken; olay anında kaldırımda hiçbir yayanın bulunmaması mutlak bir faciayı önledi.

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