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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması Timleri tarafından otoyol üzerinde gerçekleştirilen dron destekli trafik denetimlerinde, kuralları ihlal ettiği tespit edilen bin 700 araca çeşitli maddelerden cezai işlem uygulandı. Yaklaşık 38 bin aracın sorgulandığı ve trafik güvenliğini tehlikeye sokan hataların affedilmediği sıkı denetimlerde 133 araç trafikten men edilirken, kural tanımaz 11 sürücünün de ehliyetine el konuldu.

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