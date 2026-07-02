Kaydet

Hatay'ın Samandağ ilçesinde gece saatlerinde araçlarının lastiği patlayan ve açık lastikçi bulamayan 4 şahıs, akılalmaz bir yönteme başvurarak park halindeki başka bir aracın yedek lastiğini çaldı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan ilginç hırsızlık olayının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede tespit edip gözaltına alırken; çalınan lastik ise sahibine teslim edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası