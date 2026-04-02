Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle’de meydana gelen olayda, okula gitmek üzere evinden ayrılan 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi B.A., kendisiyle benzer yaşlarda olan üç akranı tarafından durduruldu. Ellerindeki oyuncak silahla küçük çocuğun yolunu kesen ve "para ver" diyerek tehditler savuran saldırgan grup, B.A.'yı zorla bir apartmanın girişine çekerek darp etmeye başladı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, çocukların B.A.’nın cebindeki 10 TL’yi zorla aldıkları, ancak parayı az bularak mağdur çocuğun yüzüne fırlattıkları görüldü. Olayın ardından eve dönen ve yaşadığı şok nedeniyle bir süre konuşma güçlüğü çeken küçük çocuğun durumu ailesine anlatması üzerine, baba Hamit A. çevredeki kamera kayıtlarını inceleyerek failleri tespit etti. Okul yönetimiyle irtibata geçen ve savcılığa suç duyurusunda bulunan aile, çocukların sergilediği "racon kesme" ve "gasp" gibi davranışların televizyonlardaki mafya dizilerinden ve sosyal medyadaki kontrolsüz içeriklerden kaynaklandığını belirterek duruma tepki gösterdi. Emniyet güçlerinin müdahalesiyle kimlikleri belirlenen 11 ve 12 yaşlarındaki üç çocuk hakkında adli işlem başlatılırken, saldırıya uğrayan B.A.’nın yaşadığı ağır travma nedeniyle psikolojik destek alacağı öğrenildi.

