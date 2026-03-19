Hatay’ın İskenderun ilçesinde gece saatlerinde etkili olmaya başlayan ve hızı yer yer fırtına boyutuna ulaşan kuvvetli rüzgar, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Gece karanlığında binaların çatılarını yerinden söken ve aydınlatma direklerini deviren fırtınanın yarattığı tahribatın boyutu gün ağarınca net bir şekilde ortaya çıktı. Uçan çatı parçaları ve devrilen elektrik direkleri nedeniyle park halindeki 2 araçta maddi hasar meydana gelirken, kopan kablolar bazı mahallelerde elektrik kesintilerine yol açtı. Fırtınanın şiddetini anlatan vatandaşlar, yürümekte zorlandıklarını ve "Cebimize taş koyup yürüyebilirdik" diyerek rüzgarın gücünü vurgularken; sahil kesimindeki esnaflar da dondurma stantlarının ve konteynerlerin sürüklendiği, çadırların yırtıldığı üzücü manzaralarla karşılaştı. Belediye ve AFAD ekiplerinin hasar tespit çalışmaları devam ederken, yetkililer olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarmaya devam ediyor.

