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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, gece saatlerinde evin önünde park halinde bulunan bir motosikleti sinsice ittirerek çalan ve bu rahat tavırlarıyla güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan şüpheli, polis ekiplerinin incelemeleri sonucu kısa sürede yakalandı. Emniyet güçlerinin yaptığı araştırmalarda tam 54 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıkarak "bu kadarına da pes" dedirten 39 yaşındaki suç makinesi şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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